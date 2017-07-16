 تعذيب نزيل في «تأهيل وادي الدواسر».. ووزير العمل يوجه بالتحقيق ومحاسبة المقصرين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

تعذيب نزيل في «تأهيل وادي الدواسر».. ووزير العمل يوجه بالتحقيق ومحاسبة المقصرين (فيديو)

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تواصل – الرياض:

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون، تعرُّض أحد نزلاء مركز التأهيل الشامل في وادي الدواسر إلى الضرب والتعنيف الجسدي من جانب أحد العاملين في المركز، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً موسعاً بالحادثة.

وأبان الفيديو الذي وثقته عائلة النزيل خالد سالم القحطاني، وجود كدمات بأنحاء متفرقة من جسده، بعدما لاحظوا عليه آثار الضرب باليدين والظهر، بعد قيام شقيقه بإحدى الزيارات المفاجئة له داخل المركز.

بدوره، وجّه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بالتحقيق في الواقعة، بمحاسبة كل موظف أو مسؤول يثبت تقصيره أو إساءته لأي نزيل، فيما تمت إحالة المعتدي عليه وهو عامل في المركز إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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١ تعليق

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل على هالموظف يجب فصله من عمله اولا ثم يحال للقضاء والجروح قصاص .

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