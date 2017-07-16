عضو «شورى»: استمرار «رسوم الوافدين» ضروري.. ولا تراجع

تواصل – الرياض:

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بالاستمرار في زيادة رسوم المرافقين الوافدين والتي بدأت في الأول من الشهر الجاري، بقيمة متراكمة سنوياً، كما هو مخطط لها، من دون تراجع. حسب “الرياض”

وأشار إلى أنه كلما زادت الرسوم على المرافقين زادت فرصة المواطنين في الحصول على وظيفة، وزادت إيرادات الدولة، وقال إن الرسوم على المرافقين وعلى العاملين من الوافدين ستحد من البطالة والتستر التجاري من عشوائية كثرة المغاسل والبقالات في أحياء المدن وحتى القرى.

وأضاف ابن جمعة إن وزارة العمل أعلنت أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 16.5 في المئة فقط، مشيراً إلى أن حاجة سوق العمل من الوافدين 4 ملايين فقط، بينما يعمل الآن 11.8 مليون وافد، ومعظم هذه العمالة متسترة لا تضيف أية قيمة اقتصاديه للبلد، متهربة من الرسوم والإفصاح عن دخلها، وأن قرار فرض رسوم على المرافقين سيقلل من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وسيزيد توظيف السعوديين برواتب مجدية، وستسهم الرسوم في إنفاقه جزءاً من راتبه داخل البلد، بدلاً من إنفاقه خارج البلد.