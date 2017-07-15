شرطة الرياض تعلن تفاصيل الإطاحة بمُطلقي النار على بيت أيتام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 20-10-1438 رصدت الأجهزة الأمنية قيام عدد من الأشخاص ذوي السلوك المنحرف بتبادل إطلاق النار نتج عنه إصابة أحدهم وإعطاب مركبة شقيقه، وقيام آخرين بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش على واجهة أحد المنازل غرب العاصمه الرياض، وتوثيق تلك الحوادث ونشرها عبر برنامج السناب شات من باب المجاهرة والمفاخرة واستخدام معرفات وكٌنى سبق رصدها.

وأضاف: “بالنظر لخطورة ما أقدم عليه الجناة، وتهديدهم السكينة العامة وإزعاج السكان، فقد باشرت الجهات المعنية بشرطة منطقه الرياض إجراءاتها البحثية في تحديد هوياتهم وتوصلت إلى أنهم من أرباب السوابق ومطلوبين لارتكابهم جرائم التفحيط المعاقب عليها نظاما، وباشرت خطط متابعتهم وضبطهم، وبتوفيق من الله تم ضبطهم وضبط الأسلحة المستخدمة وتحريزها في وقت قياسي بكمائن مختلفة شملت عدة محافظات، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرور ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تمهيدا لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وأكد الناطق الإعلامي، أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد استمرارها في ضبط ومنع مثل هذه الحوادث تنفيذا لسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده الأمين على حفظ الأمن بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.