 بالفيديو.. شباب يضايقون فتيات داخل مركز تجاري بالخُبر ومطالبات بمحاسبتهم | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. شباب يضايقون فتيات داخل مركز تجاري بالخُبر ومطالبات بمحاسبتهم

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تواصل – إبراهيم المتعب:

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من الشبان بالتجمع حول فتيات داخل مجمع تجاري في الخبر، ومحاولة مضايقتهن.

وأثار مقطع الفيديو استياء المغردين، وطالبوا بسرعة ضبط الشبان المتورطين في الواقعة ومحاسبتهم.

ولم يتسن لـ”تواصل” معرفة مكان ووقت تصوير الفيديو.

 

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٥ تعليقات

  3. ياللي تضايق البنات عيب عليك وين الرجولة والمروءة والنخوة والشهامة ؟ هذي بنت بلدك لازم تحميها وتغار عليها مثل ماتغار على اختك ولازم تخاف عليها مثل ماتخاف على اختك ولازم تدافع عنها مثل ماتدافع عن اختك , الله يهدي شبابنا وشباب المسلمين

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  4. نتمنى القبض على الشبان المتورطين في مضايقة البنات ومحاسبتهم حساب عسير وتطبيق العقوبه الصارمه بحقهم حتى يرتدع امثالهم , لكن وين حراس الامن في المجمعات , نتمنى تواجد رجال الهيئه وحراس الامن بكثافه في المجمعات التجارية , كما نتمنى وضع كاميرات المراقبه في المجمعات لتكشف المتحرشين , شكرا لصحيفة تواصل والقائمين عليها على اتاحة الفرصه

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