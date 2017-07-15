في وقت قياسي.. ضبط مُطلقي النار على منزل بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على مُطلقي النار على أحد المنازل بحي الدخل، يوم أمس، بعد تداول مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل.

ونجحت شرطة الرياض في إلقاء القبض على المتهمين في وقت قياسي، بعد عملية متابعة وملاحقة امتدت إلى محافظات عدة.

وتضمن المقطع المتداول على نطاق واسع، عمليات إطلاق نار على سيارة وعلى منزل وسط عبارات تهديد وتحديات.

ومن المنتظر أن تعلن شرطة منطقة الرياض تفاصيل القبض على المتهمين.. تابعونا