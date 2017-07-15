 في وقت قياسي.. ضبط مُطلقي النار على منزل بالرياض (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

في وقت قياسي.. ضبط مُطلقي النار على منزل بالرياض (فيديو)

2

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على مُطلقي النار على أحد المنازل بحي الدخل، يوم أمس، بعد تداول مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل.

ونجحت شرطة الرياض في إلقاء القبض على المتهمين في وقت قياسي، بعد عملية متابعة وملاحقة امتدت إلى محافظات عدة.

وتضمن المقطع المتداول على نطاق واسع، عمليات إطلاق نار على سيارة وعلى منزل وسط عبارات تهديد وتحديات.

ومن المنتظر أن تعلن شرطة منطقة الرياض تفاصيل القبض على المتهمين.. تابعونا

 

شاهد ايضا

«تحفيظ الباحة» تنظم برنامج الدورة الصيفية المكثفة للنساء

«تحفيظ الباحة» تنظم برنامج الدورة الصيفية المكثفة للنساء

برعاية «تواصل».. شاب يظفر بـ«جمل» في ختام الملتقى الدعوي الصيفي بمكة (صور)

برعاية «تواصل».. شاب يظفر بـ«جمل» في ختام الملتقى الدعوي الصيفي بمكة (صور)

أمير القصيم يشهد مبادرة تكريم أبناء شهداء الواجب ومرابطي الحد الجنوبي

أمير القصيم يشهد مبادرة تكريم أبناء شهداء الواجب ومرابطي الحد الجنوبي

ملتقى خريجي الجامعات السعودية بغامبيا يؤكد دور الخريجين في توضيح العقيدة الصحيحة

ملتقى خريجي الجامعات السعودية بغامبيا يؤكد دور الخريجين في توضيح العقيدة الصحيحة

٢ تعليقات

  2. الله يعز الحكومة ويديم الأمن والأمان … يجب تطبيق حد الحرابة في حق هذه الشرذمه لأنه ارهاب الأمنين

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>