 بالفيديو.. تفاصيل آخر مكالمة للمبتعث «الموسى» مع عائلته قبل وفاته غرقاً بكندا | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. تفاصيل آخر مكالمة للمبتعث «الموسى» مع عائلته قبل وفاته غرقاً بكندا

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تواصل – الرياض:

كشف ابن عم الطالب المبتعث الذي توفي قبل أيام نتيجة غرقه في بحيرة تقع في مدينة فانكوفر الكندية عن آخر رسالة كتبها لذويه في المملكة قبل وفاته.

وقال طالب الموسى إن ابن عمه هشام الموسى كان يحادث خاله عبر تطبيق واتساب وأرسل له مقطعاً لرحلة التنزه بجوار البحيرة.

وكتب المبتعث لخاله معلقاً: “خلاص ما راح أجيكم”، موضحاً أن محادثته مع خاله كانت هي آخر تواصل له مع العائلة، وفقا لـ”العربية”.

وأشار طالب، إلى أن ابن عمه كان في سنواته الدراسية الأخيرة لدراسة تخصص الأحياء في جامعة ريجانا، لافتاً إلى أن عائلته ما تزال في انتظار وصول جثمانه إلى المملكة للصلاة عليه ودفنه.

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