مسؤول بالقنصلية الإثيوبية: 3 آلاف عاملة منزلية جاهزة للوصول للمملكة

تواصل ـ جدة:

كشف مسؤول بالقنصلية الإثيوبية العامة بجدة عن جاهزية 3 آلاف عاملة منزلية للاستقدام للمملكة عبر 180 من مكاتب إرسال العمالة المنزلية، وذلك في حال اعتمادها من قبل وزارة العمل.

وأوضح أنه إذا تم اعتماد هذه المكاتب وإدراجها على بوابة “مساند” بعد توقيعها عقوداً مع نظيراتها بالمملكة فإن الإجراءات اللازمة لوصول العاملات لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع حد أقصى.

وأضاف أن راتب العاملة المنزلية 800 ريال، وأن تكلفة عملية الاستقدام تراوح بين 7 -8 آلاف ريال، مبيناً أنه سيتم تدريب العاملات بمراكز التدريب والتأهيل المعتمدة من قبل الحكومة الإثيوبية، وفقاً لـ “المدينة”.

وتوقع أن يترك استقدام العاملات من إثيوبيا أثراً واضحاً بسوق الاستقدام بالمملكة، خاصة أن تكاليف استقدامهن ستكون في متناول كافة الأسر السعودية.

يذكر أن وزارة العمل وقعت مؤخراً اتفاقية ثنائية مع الجانب الإثيوبي لاستقدام العمالة المنزلية، من بنودها اعتماد عقد العمل الموحد، وأن يتم الاستقدام عبر وكالات، وشركات، وأن تكون العمالة مؤهلة ولائقة طبياً.