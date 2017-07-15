وكيلة تعليم البنات «العواد» تعليقا على إقرار التربية البدنية: يوم تاريخي في مسيرة تعليم البنات

تواصل – فريق التحرير:
وصفت هيا العواد وكيل الشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، قرار الوزارة بتخصيص حصص للتربية البدنية في مدارس البنات، والذي صدر يوم يوم 17 شوال 1438هـ، الموافق ١١يوليو٢٠١٧ ‘‘بأنه يوم تاريخي في مسيرة تعليم البنات‘‘.
وأضافت العواد، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سنعمل على تنفيذ القرار وفق ثوابتنا، ووفق ما فيه مصلحة بناتنا.
نرجو عدم تطبيق القرار وكثير بل اغلب الشعب السعودي لايؤيد القراروالمطلوب نشر ثقافة الرياضه والمشي وخدمة المنازل وبر الوالده بمساعدتها في خدمة المنزل مع العلم ان مدارسنا ينقصها ما هو أهم بكتير من الرياضه
ماذا تريدون من بناتنا أليست حصص الرياضة في مدارس البنين أسوء حصص
إنا لله وإنا إليه راجعون.وحسبنا الله ونعم الوكيل.