وكيلة تعليم البنات «العواد» تعليقا على إقرار التربية البدنية: يوم تاريخي في مسيرة تعليم البنات

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وصفت هيا العواد وكيل الشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، قرار الوزارة بتخصيص حصص للتربية البدنية في مدارس البنات، والذي صدر يوم يوم 17 شوال 1438هـ، الموافق ١١يوليو٢٠١٧ ‘‘بأنه يوم تاريخي في مسيرة تعليم البنات‘‘.

وأضافت العواد، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سنعمل على تنفيذ القرار وفق ثوابتنا، ووفق ما فيه مصلحة بناتنا.