بتكلفة 35 مليون ريال.. الموافقة على إنشاء أكبر سوق للأسماك في القطيف

تواصل – القطيف:

وافق وزير الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على طرح مشروع إنشاء سوق مركزي للأسماك، بمحافظة القطيف للاستثمار في مزايدة عامة، بتكلفة 8.34 مليون ريال؛ تعزيزاً لدور القطاع الخاص في التنمية، بالتوافق مع رؤية 2030.

وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة القطيف، المهندس زياد بن محمد مغربل، أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه على الخليج العَرَبِيّ، وسيكون محطة مُهِمَّة لاستقبال أكبر كمية أسماك في المنطقة. وأَضَافَ أن المشروع عبارة عن شبه جزيرة صناعية، مساحتها 120 ألف متر مربع، ويصل إليها طريق عرضه 30 متراً، بِحَسَبِ ‘‘المدينة‘‘.