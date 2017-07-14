 «الخليوي»:السمنة متفشية في مدارس البنين وحصص البدنية مذ بدأ التعليم.. أفيقوا..! | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخليوي»: السمنة متفشية في مدارس البنين وحصص البدنية مذ بدأ التعليم.. أفيقوا..!

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«الخليوي»: السمنة متفشية في مدارس البنين وحصص البدنية مذ بدأ التعليم.. أفيقوا..!

تواصل – الرياض:

قال تركي الخليوي، رئيس الاتحادين السعودي والعَرَبِيّ لكرة اليد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الشباب سابقاً: إن السمنة متفشية في مدارس البنين، وحصص البدنية مذ بدأ التعليم، في رده على من يبررون تطبيق برامج التربية البدنية في مدارس البنات بزعم القضاء على السمنة.

جاء ذلك في تغريدة لـ “الخليوي” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر قَالَ فيها: ” #حصص #البدنية #للبنات، الرياضة ثقافةٌ ووعي قبل أن تكون ممارسة.. ومَا زَالَت السمنة متفشية في مدارس البنين، وحصص البدنية مذ بدأ التعليم، أفيقوا”.

 

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