 «العمل»: الأجانب يشكِّلون 83.2% من موظفي القطاع الخاص | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: الأجانب يشكِّلون 83.2% من موظفي القطاع الخاص

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«العمل»: الأجانب يشكِّلون 83.2% من موظفي القطاع الخاص

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد الموظفين الأجانب يشكِّلون 83.2% من موظفي القطاع الخاص حيث بلغ عددهم (8.955.666) موظفاً، 97.9% منهم ذكور، و2.1% إناث.

وَأَبَانَ التقرير عام 1437 – 1438هـ أن الموظفين السعوديين استحوذوا على 16.8% من وظائف القطاع الخاص، 30.4 منهم نساء، لَافِتَاً إلى أن مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص بلغت حتى نهاية 2016 أكثر من نصف مليون موظفة، فيما لم يتجاوز عدد الموظفات الأجنبيات (186.044) موظفة.

وعزا التقرير ضعف جاذبية القطاع الخاص للموظفين السعوديين إلى انخفاض الأجور، وفارق أعباء العمل، وساعات العمل، والإجازات مقارنةً بالقطاع العام؛ إِضَافَةً إلى غياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية، وضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة.

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٢ تعليقات

  1. ههههههههه راحت الغبشة في المطينه كل هالسنين وهالقوانين والانظمة وهذه النتيجة للاسف ليس هناك من ادارة قوية ولها صلاحيات لكن اتوقع الادارة مركزية ولاتقبل رأي احد

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  2. فيه مثل اعرفه لما كنت في الابتدائ من عام 1385هجري كان يقول لنا المدرس عذر البليد مسح السبورة يوم كنا نكتب بطباشير الجبس المسمى بالجير وعليكم الفهم

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