 المتحدث الأمني: استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض دورية لإطلاق نار في القطيف..(صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

المتحدث الأمني: استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض دورية لإطلاق نار في القطيف..(صور)

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المتحدث الأمني: استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض دورية لإطلاق نار في القطيف..(صور)

تواصل – واس:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ ، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / محمد حسين هزازي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة الجندي أول / خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى .
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.

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