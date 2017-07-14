مصدر بـ «الجوازات»: لا صحة لسفر وافدين ومرافقيهم نهائياً بعد تطبيق «المقابل المالي»

تواصل – الرياض:

نفى مصدر مطلع في المديرية العامة للجوازات، صحة ما يثار عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي، بعد تطبيق رسوم المقابل المالي.

وأكد المصدر، أن الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق قبل تطبيق نظام المقابل المالي، مبينا أن العمالة المنزلية لا يلزم عليها دفع الرسوم حال كانت كفالتها على المواطن، بينما يتم دفع رسوم على مرافقيهم فقط وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ويشمل المقابل المالي للمرافقين والتابعين جميع الجنسيات من دون استثناء، فيما لن يتم إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.