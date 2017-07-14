الزلفي.. رجل أعمال يتكفل ببناء مسجد صدقة جارية عن أحد موظفيه بعد وفاته

تواصل – راضي الزويد:

وفاء‬ ليس بعده وفاء من قِبَل رجل الأعمال الدكتور جارالله العضيب الذي تكفّل ببناء مسجد كصدقة جارية عن أحد موظفي شركته؛ الذي توفي بحادث مروري وذلك تقديراً لعمله وتفانيه، ليكون في نفس المنطقة التي حصل فيها الحادث.

صرَح بذلك مدير مكتبه محمد العبيد، أمس الخميس 19 شوال، موضحا أن الدكتور العضيب وجّه بتخصص مسجد بمحافظة الزلفي، وذلك بجوار المنطقة التي وقع فيه الحادث ليكون باسم الفقيد محمد بن عبدالله السويكت، كما وجّه باستمرار مزاياه المالية لمدة عام.