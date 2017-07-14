 الزلفي.. رجل أعمال يتكفل ببناء مسجد صدقة جارية عن أحد موظفيه بعد وفاته | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

توقعات الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة شمال وشرق المملكة مغردون يتداولون نصيحة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز للجنود: قولوا الله أكبر وارموا (فيديو) نصيحة «الراجحي» لمن يجمع المال: اجعل له عملاً نافعاً في الحياة وبعد الممات مصادر: استشهاد رجل أمن بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء عمله بـ«القطيف» إنهاء الترتيبات لإعادة جثامين 11 عاملاً هندياً توفوا في «حريق نجران» الشرطة تطيح بآسيوي قتل مقيماً عربياً في مشاجرة شمال بريدة فقد ذراعه بالحد الجنوبي.. أمير الباحة يستقبل الجندي «الغامدي» بقبلة على الجبين (صور) بعد فصل المستشفيات.. 3 خيارات أمام موظفي «الصحة» لحفظ حقوقهم الحكومة اليمنية: إيران تواصل إمداد المليشيات بالسلاح لإطالة أمد الحرب «الصحة»: غرامة نشر صور «العمليات الجراحية» تصل لـ100 ألف ريال «الجوازات» ترد على شائعة إيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الزلفي.. رجل أعمال يتكفل ببناء مسجد صدقة جارية عن أحد موظفيه بعد وفاته

2
الزلفي.. رجل أعمال يتكفل ببناء مسجد صدقة جارية عن أحد موظفيه بعد وفاته

تواصل – راضي الزويد:

وفاء‬ ليس بعده وفاء من قِبَل رجل الأعمال الدكتور جارالله العضيب الذي تكفّل ببناء مسجد كصدقة جارية عن أحد موظفي شركته؛ الذي توفي بحادث مروري وذلك تقديراً لعمله وتفانيه، ليكون في نفس المنطقة التي حصل فيها الحادث.

صرَح بذلك مدير مكتبه محمد العبيد، أمس الخميس 19 شوال، موضحا أن الدكتور العضيب وجّه بتخصص مسجد بمحافظة الزلفي، وذلك بجوار المنطقة التي وقع فيه الحادث ليكون باسم الفقيد محمد بن عبدالله السويكت، كما وجّه باستمرار مزاياه المالية لمدة عام.

شاهد ايضا

أمير حائل يناقش مع مدير كهرباء المنطقة تلافي القصور لمجابهة أحمال الصيف

أمير حائل يناقش مع مدير كهرباء المنطقة تلافي القصور لمجابهة أحمال الصيف

انخفاض التعاملات الورقية بأمانة الشرقية

انخفاض التعاملات الورقية بأمانة الشرقية

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قراراً بتكليف «السميح» مديراً لفرع الوزارة بالشرقية

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قراراً بتكليف «السميح» مديراً لفرع الوزارة بالشرقية

جامعة القصيم تحدد موعد القبول بالدبلوم العام للتربية

جامعة القصيم تحدد موعد القبول بالدبلوم العام للتربية

٢ تعليقات

  1. ليس بغريب على هذا الرجل الفريد … بارك الله له في ماله واولاده ..كلنا نفتخر بهذا الرجل الذي ملك قلوب الجميع بافعاله العظيمه وخيراته الوفيره

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>