الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.