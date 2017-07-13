 الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز | صحيفة تواصل الالكترونية

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

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الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

تواصل – واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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١ تعليق

  1. الله يرحمه ويغفرله ويرحم والدينه و اخوانه وخواته ويطول بعمر اخوانه وخواته الباقيه ويعطيهم الصحه والعافيه والمسلمين والمسلمات.

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