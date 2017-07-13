ولي العهد يوجه بإنهاء ملف جنسية الشاعر «خلف المشعان» وأبنائه

تواصل – الرياض:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإنهاء قضية جنسية الشاعر خلف مشعان.

من جهته، عبر الشاعر خلف المشعان عن تقديره للتوجيه واللفتة الإنسانية من سمو ولي العهد بإنهاء معاناته مع الجنسية.

وقال المشعان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏اللهم لك الحمد والشكر صدر توجيه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بإنهاء معاملتي أنا وأبنائي،‏ حفظك الله يا سيدي وأمد في عمرك”.

وكان ولي العهد -حفظه الله- قد وجه بالإفراج عن الشاعر المشعان أول أيام عيد الفطر المبارك في لفتة إنسانية بالتزامن مع حلول العيد.