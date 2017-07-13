منح المتهمين في قضية «رافعة الحرم» مهلة للرد على اتهامات النيابة

تواصل ـ مكة المكرمة:

منحت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتهمين الـ13 في قضية “رافعة الحرم”، مهلة حتى منتصف الشهر المقبل للرد على التهم الموجهة لهم من النائب العام، بعد قبولها الطلب الذي تقدموا به.

وبرّر المتهمون خلال الجلسة التي عُقدت اليوم الخميس طلب المهلة، بعدم وجود وقت كافٍ للرد، وظهور دراسات علمية جديدة يجب الرد عليها.

وغاب عن حضور الجلسة ممثل شركة بن لادن، لارتباطه بموعد علاجي، فيما حضر بقية المتهمين، وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة في منتصف شهر ذي القعدة المقبل.

وكان المتهمون أكدوا خلال الجلسات السابقة عدم مسئوليتهم عن الحادثة التي أدت لوفاة وإصابة المئات من زوار المسجد الحرام، إضافة لإلحاق أضرار بالمباني، لافتين إلى أن التغير المفاجئ وغير المسبوق في الطقس هو ما تسبب في وقوع الكارثة.

وشدّدت المحكمة في جلسة سابقة على المتهمين ووكلائهم بضرورة النأي عن تقديم دفوعات شكلية لا تتسم بالموضوعية في القضية، والدخول في موضوع الدعوى بدءاً من جلسة أمس “الأربعاء”.