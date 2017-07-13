بأول اجتماع له.. «العمودي»: «العقاري» سيواصل خطواته لتمكين المواطنين على قوائم الانتظار

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أشاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، بالجهود التي بذلتها جميع إدارات ومنسوبي صندوق التنمية العقارية، على مدى أكثر من أربعة عقود (40 عاماً)، شهدت خلالها تحقيق “تنمية عمرانية شاملة”، في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وساهم الصندوق فيها على حصول أكثر من مليون أسرة سعودية على المسكن الملائم، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من نجاحات الصندوق السابقة واستمرارها لتنمية الوطن.

وشدد العمودي، بأن أولوياته للمرحلة المقبلة هي تذليل كافة المعوقات والتحديات من أجل تمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني بكل سهولة ويسر، ولجعل تجربته مميزة عبر تقديم أفضل الخدمات من خلال مراكز خدمة المستفيدين وكافة فروع الصندوق.

وحث جميع موظفي الصندوق أن يجعلوا خدمة المواطن ومساعدته همهم الأول، ووجه أن تتم مراجعة الآليات والإجراءات لتسهيلها على المواطنين وجعل تجربتهم مع الصندوق مميزة.

جاءت تصريحات العمودي في أول اجتماع له مع مدراء عموم الإدارات بعد تعيينه مشرفاً عاماً على الصندوق، من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

وثمن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية الثقة الكبيرة التي منحها له المجلس لتولي إدارة الصندق، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيجعل من خدمة المواطن هدفه الأول.

ويحمل المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، خبرة تخصصية واسعة في الحلول التكاملية بالقطاع العقاري، وكان آخر منصب تقلده في هذا الإطار، نائب الرئيس ورئيس لدائرة التمويل العقاري لسنوات طويلة في البنك الأهلي التجاري.