 «الحج» تحدد شرائح الخدمة لحجاج الداخل وأسعارها | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الحج» تحدد شرائح الخدمة لحجاج الداخل وأسعارها

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«الحج» تحدد شرائح الخدمة لحجاج الداخل وأسعارها

تواصل – فريق التحرير:

تدشن وزارة الحج والعمرة – بمشيئة الله تعالى – في غرة شهر ذي القعدة القادم المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي سيستقبل من خلال بوابته الإلكترونية على الرابط (localhaj.haj.gov.sa) جميع راغبي الحج من مواطني ومقيمي هذه البلاد الطاهرة، ويأتي ذلك انطلاقاً من التوجيهات الدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتيسير على الحجاج، وتمكينهم من اختيار الخدمة والسعر المناسب لهم بكل يسر وسهولة.

وستكون بوابة المسار المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل لهذا العام لكافة البرامج المعتمدة (العام – حج منخفض التكلفة – الحج الميسر) كما يمثل السداد الإلكتروني في المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، حيث سيوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة هذه الخدمة.

وفيما يلي لمحة سريعة عن أنواع شرائح الخدمة المعتمدة في البرنامج العام:

أما عن الأسعار المحددة لبرنامج حج منخفض التكلفة فهي على النحو التالي:

علماً بأن اسعار البرنامج أعلاه قابلة للزيادة حسب نوع التكييف الذي توفره المنشأة في مخيمها بمشعر منى فيضاف مبلغ (250) ريال في حال توفيرها لتكييف فريون، ومبلغ (100) ريال في حال توفيرها تكييف صحراوي مساند، في حين لا يضاف أي مبلغ على الأسعار المحددة للبرنامج أعلاه في حالة كان نوع التكييف في مخيم منى بمكيفات مخيمات مشروع اسكان الحجاج بمنى.

وفيما يلي السعر المحدد لبرنامج الحج الميسر:

وحثت الوزارة الإخوة راغبي الحج لهذا العام المبادرة لإتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال المسار في وقت مبكر، ومراعاة المهلة المحددة لسداد قيمة البرامج المختارة وفقاً لما سيردهم على هواتفهم الجوالة.

وأكدت الوزارة على أنها ستمضي قدماً لتوفير المزيد من الخدمات التي من شأنها التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج على الوجه الأكمل.

 

لتفاصيل أكثر عن الشرائح في الروابط التالية:

 

الشريحة الاولى 1438

الحج الميسر 1438

شريحة الابراج 1438

برنامج حج منخفض التكلفة 1438

الشريحة الثانية بلس 1438

الشريحة الثانية 1438

الشريحة الثالثة بلس 1438

الشريحة الثالثة 1438

الشريحة الاولى بلس 1438

 

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٣ تعليقات

  1. ياخوان ابغى اخلي شغالتي الاثيوبيه تحج كيف الطريقه علما انها انتهت مدتها خاص للي بيقولون انها بتهج كيف الطريقه وكم التكلفه؟

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