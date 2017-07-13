 تسليم «هوية مقيم» بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة | صحيفة تواصل الالكترونية

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تسليم «هوية مقيم» بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة

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تسليم «هوية مقيم» بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة

تواصل- فريق التحرير:

نصحت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين، بأنه في حال مغادرة العمالة الوافدة التابعة لهم أو مغادرة المرافقين والتابعين لأرباب الأسر من الوافدين بموجب تأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة صلاحية التأشيرة فإنه يجب عليهم بعد مرور 30 يوماً من انتهاء التأشيرة سرعة مراجعة إدارة الجوازات لتسليم “هوية مقيم” الخاصة بهم.

وأوضحت، أنه تجب مراجعة الجوازات حتى يتم إسقاطهم من سجلاتهم في النظام الآلي وتغيير الحالة إلى عبارة “خرج ولم يعد” حتى يتم إخلاء مسؤولية صاحب العمل ورب الأسرة وتفادياً للعقوبات والرسوم والغرامات المقررة نظاماً.

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