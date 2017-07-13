«برجس البرجس» يحذِّر من الآثار السلبية لتطبيق رسوم العمالة ومرافقيهم

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حذَّر الكاتب برجس حمود البرجس، من الآثار السلبية لتطبيق رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم والتابعين، معتبراً أنها ستتسبب في انتشار العمالة غير النظامية وخروج كثير من القطاع الخاص.

وتوقَّع “البرجس” في مقالٍ نشرته صحيفة “الوطن” ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث إن بعضاً مما كانوا ينفقونه على القطاع الخاص سينفقونه على زيادة الوقود والكهرباء والضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وهذا سيتسبب في خروج كثير من القطاع الخاص، وبذلك سترتفع الأسعار.

وأضاف: بلا شك سيخرج كثير من العمالة لبلادهم، وسيبقى البعض، وسيزداد عدد العمالة السائبة للعمل العشوائي، حيث إن أسعار الخدمات ستكون مرتفعة ومغرية لتحولهم لغير نظاميين لسنوات حتى يقبض عليه ويرحّل لبلاده بدون تكاليف ولا سداد عن الفترات غير النظامية.

وتابع “البرجس”: “السيناريوهات جميعها واردة، ولكن يصعب الارتياح لها، فإحلال العمالة الوافدة بسعوديين أمر جيد، ولكنه خفض للطموحات وارتفاع للأسعار، وفي ظل هذه الأوضاع ستكثر الأعمال العشوائية مثل البيع من المنازل دون تنظيم وخدمات مشابهة دون تنظيم، وسينعكس ذلك على سلوك المجتمع.

ورأى الكاتب، أنه من الجيد أن رسوم العمالة الوافدة وبقية التغييرات الطموحة الكبيرة ستكون تدريجية، حيث يمكن تداركها والرجوع فيما لو تم اكتشاف عدم جدواها، وطبعاً التصحيح للوضع الحالي مطلوب، ولكن بحذر، ولكن دائماً الأفضل دراسة التغيرات جيداً قبل تطبيقها، فأبعاد هذه الأعمال واضح جداً على أي مركز دراسات.