وزير الشؤون الإسلامية يصدر قراراً بتكليف «السميح» مديراً لفرع الوزارة بالشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الشيخ الدكتور صلاح بن صالح السميح، مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك في سياق خطاب وجهه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، إلى فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية متضمناً قرار الوزير.

وعبَّر “السديري” عن تمنياته بالتوفيق والسداد للدكتور “السميح” في تسيير أعمال فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة القادمة، والنهوض بأعماله في إطار رسالة الوزارة في خدمة مجالات العمل الإسلامي المختلفة، وفي مقدمتها خدمة القرآن الكريم، وبيوت الله، ومختلف البرامج الدعوية.

من جانبه شكر “السميح” الوزير الشيخ صالح آل الشيخ على صدور قرار تكليفه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، كما شكر معالي الدكتور”السديري” على متابعته لأعمال فروع الوزارة في مناطق المملكة.