5 فحوصات طبية ضرورية ينبغي إجراؤها بعد تخطي سِن الـ40

تواصل – وكالات:
رصد بعض المشاكل الصحية في بداياتها أو أثناء تطورها مفتاح هام للوقاية منها، أو لاحتوائها مبكراً. ينطبق ذلك بشدة على مرض السكري، وعلى مشكلة ارتفاع الكولسترول التي لا يمكن اكتشافها إلا بإجراء فحص للدم، إليك 5 فحوصات ضرورية بعد تخطي سن الـ40.
السكري.
العادات الغذائية غير الصحية شائعة، تناول المشروبات الغازية والأكلات السريعة، لذا تتزايد مخاطر الإصابة بالسكري. إلى جانب ذلك يقضي كثيرون ساعات طويلة من النهار جلوساً في المكاتب، وهو عامل إضافي لضرورة إجراء فحص للسكر بعد بلوغ الـ 40. كذلك تُنصح السيدات الحوامل خاصة اللاتي لديهن تاريخ عائلي مع مرض السكري بإجراء هذا الفحص.
فقر الدم.
تحدث الأنيميا نتيجة نقص الحديد، أو نقص فيتامين “ب12″، و”ب9” الذي يُعرَف أيضاً باسم حمض الفوليك. تعتبر التغيرات الهرمونية التي تحدث بعد الـ 40 عامل خطر يزيد من احتمالات الإصابة بفقر الدم، من هنا أهمية هذا الاختبار.
الغدة الدرقية. اختبار الغدة الدرقية بعد الـ 40 لمن لديهم وزن زائد، لأنه يساعد على تشخيص الأمراض المرتبطة بهذه الغدة مثل قصور الغدة الدرقية، وفرط نشاط الغدة، وسرطان الغدة.
الأمراض المنقولة. يشمل ذلك التهاب الكبد B وC، واختبار الإيدز. يساعد هذا الاختبار على كشف الأمراض في مرحلة مبكرة حال وجودها.
اختبار الدم الكامل. يكشف هذا الاختبار العدوى الفيروسية مثل السل والملاريا، كما يقوم بعد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ونسبة الهيموغلوبين، وقياس نسبة الكولسترول والمعادن مثل الصوديوم والدهون الثلاثية.
طيب واللي ماعندة فلوس غير اللي يسد رمق عياله راتب تقاعدي …واذا رحت للحكومي الله يعينك علشان تأخذ موعد بعد سنة هذا موعد مع دكتور او طبيب عام لمدة لاتتجاوز 10 دقائق والمستشفيات الاهليه على طول بس دبر لك فلوس وفي ساعتها فأين الخلل سؤال يحتاج الى اجوبه عديدة ما أسهل الكلام في قنوات التواصل لكن الأداء في حقوق المريض مترديه اسأل مجرب واللي ما قد راح يراجع مستشفى لايعلم كم يعاني المريض خذ عندك لو احتجت تأخذ اشعة اي كانت بطلب من الطبيب المعالج تأخذ موعد بعد كم شهر في هذه الحاله اذا كان كسر او ما شابهه التأم وعلى غير وجهة صحيحة طبعا اهل المريض بعد اليأس من النستشفى ذهبوا به الى طبيب شعبي يجبره فأنظر الى اليو تيوب تجد فيه ملايين التوصيات لعلاجات اكثر الامراض فهل لا سألنا انفسنا لماذا كثرت طبعا الجواب سهللانهم لم يجدوا من يعالجهم الا بموعد فاتقوا الله في ما تروجون له من اعلام اننا نهتم بالمريض لذلك نشأ عند الناس عدم ثقة في قرارة انفسهم لكن لم يبدوها لانه لاجدوى الغني وذو الجاهة يعالج والفقير يعطونه موعد حتىعلاج المريض صار فيه مفاخرة بين الاغنياء يقول انا اعالج في كذا وكذا طيب لماذا يذهب سكان شمال المملكة الى الاردنهل هذا من عدم كفاءة الكوادر الطبية او لعدم وجود موعد قريب طبعا هناك الكثير لايتسع لها الحديث