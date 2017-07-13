5 فحوصات طبية ضرورية ينبغي إجراؤها بعد تخطي سِن الـ40

تواصل – وكالات:

رصد بعض المشاكل الصحية في بداياتها أو أثناء تطورها مفتاح هام للوقاية منها، أو لاحتوائها مبكراً. ينطبق ذلك بشدة على مرض السكري، وعلى مشكلة ارتفاع الكولسترول التي لا يمكن اكتشافها إلا بإجراء فحص للدم، إليك 5 فحوصات ضرورية بعد تخطي سن الـ40.

السكري.

العادات الغذائية غير الصحية شائعة، تناول المشروبات الغازية والأكلات السريعة، لذا تتزايد مخاطر الإصابة بالسكري. إلى جانب ذلك يقضي كثيرون ساعات طويلة من النهار جلوساً في المكاتب، وهو عامل إضافي لضرورة إجراء فحص للسكر بعد بلوغ الـ 40. كذلك تُنصح السيدات الحوامل خاصة اللاتي لديهن تاريخ عائلي مع مرض السكري بإجراء هذا الفحص.

فقر الدم.

تحدث الأنيميا نتيجة نقص الحديد، أو نقص فيتامين “ب12″، و”ب9” الذي يُعرَف أيضاً باسم حمض الفوليك. تعتبر التغيرات الهرمونية التي تحدث بعد الـ 40 عامل خطر يزيد من احتمالات الإصابة بفقر الدم، من هنا أهمية هذا الاختبار.

الغدة الدرقية. اختبار الغدة الدرقية بعد الـ 40 لمن لديهم وزن زائد، لأنه يساعد على تشخيص الأمراض المرتبطة بهذه الغدة مثل قصور الغدة الدرقية، وفرط نشاط الغدة، وسرطان الغدة.

الأمراض المنقولة. يشمل ذلك التهاب الكبد B وC، واختبار الإيدز. يساعد هذا الاختبار على كشف الأمراض في مرحلة مبكرة حال وجودها.

اختبار الدم الكامل. يكشف هذا الاختبار العدوى الفيروسية مثل السل والملاريا، كما يقوم بعد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ونسبة الهيموغلوبين، وقياس نسبة الكولسترول والمعادن مثل الصوديوم والدهون الثلاثية.