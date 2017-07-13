 بدون لوحات تحذيرية.. «صبات خرسانية» تتسبب في حادث مروع لمواطن وعائلته بمحايل عسير (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بدون لوحات تحذيرية.. «صبات خرسانية» تتسبب في حادث مروع لمواطن وعائلته بمحايل عسير (صور)

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بدون لوحات تحذيرية.. «صبات خرسانية» تتسبب في حادث مروع لمواطن وعائلته بمحايل عسير (صور)

تواصل – نايف عريشي:

نجا مواطن وعائلته، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، من حادث مروع بعد اصطدام سيارتهم بصبات خرسانية لا توجد بها إنارات تحذيرية على طريق الصوالحة التابع لمحايل عسير.

وقام مواطنون بنقل المصابين للمستشفى، بعد محاولات لإخراجهم من داخل المركبة. وذكر شهود عيان لـ”تواصل” أن المنحنى الذي وقع به الحادث خطير جداً، ودائما ما يصطاد المسافرين على هذا الطريق، مطالبين إدارة المرور ووزارة النقل بوضع حد لاستهتار الشركة المنفذة للمشروع، لتساهلها في وسائل السلامة، وتعريضها أرواح  المسافرين للخطر.

من جهته، قال عبدالخالق شيبان، قائد المركبة، إنه كان متجهاً إلى جدة عبر طريق الساحل وأثناء مروره بطريق الصوالحة التابعة لمحايل عسير، دخل بمنحنى في نفس الطريق، وبعد أمتار من المنحنى وجد نفسه محاطاً بالمواطنين، بسبب انقلاب سيارته المفاجئ بعد اصطدامها بصبات خرسانية لم يرها في الليل، لعدم وجود إنارة أو لوحات فسفورية تحذيرية.

وطالب “شيبان” المسؤولين بالتحقيق في استهتار الشركة بأرواح الناس، مضيفاً أنه كاد أن يكون ضحية هذا الإهمال هو وجميع عائلته، لولا لطف الله.

 

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٣ تعليقات

  2. يجب محاسبة وزارة النقل وشركة المنفذه وزارة النقل في المنطقة الجنوبية فاشله في جميع المشاريع

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  3. الحمد على كل حال .. لكن هذا استهتار بأرواح الناس وعدم أمانة في العمل ماهمهم الا كسب المال على حساب روح المواطن
    حسبي الله ونعم الوكيل فيهم .

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