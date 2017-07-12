وزراء الإعلام العرب: تشريعات موحدة لمواجهة الفضائيات المسيئة للدول العربية

تواصل – واس:

أكد مجلس وزراء الإعلام العرب ضرورة التضامن بين الدول العَرَبِيّة لمواجهة الإرهاب، مُطَالِبَاً بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه.

وأَعْرَب المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أَعْمَال دورته العادية الـ48 اليوم، عن تضامنه الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب وإدانته للعمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها، مُشِيدَاً في الوقت ذاته بانْتِصَار العراق على الإرهاب في الموصل.

واعتمد المجلس تقرير وتوصيات الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العَرَبِيّ في التصدي لآفة الإرهاب، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العَرَبِيّة بمتابعة تنفيذ توصياته.

ووافق مجلس وزراء الإعلام العرب على تشكيل الفريق الفني القانوني المختص لاقتراح إنشاء أو تعديل القوانين والتشريعات المناسبة للتعامل مع القنوات التي تسيء إلى أَي دولة عَرَبِيّة، على أن تعقد اجتماعاته عند التقدم بشكوى من إحدى الدول الأعضاء إلى الأمانة العامة للجامعة العَرَبِيّة للبت والنظر فيها.

وطلب المجلس مُجَدَّدَاً، في قرار له بِشَأْنِ المؤسسة العَرَبِيّة للاتصالات الفضائية “عرب سات”، من الدول الأعضاء التي لم تقدم ترشيحاتها لعضوية الفريق الفني القانوني المختص سرعة موافاة الأمانة الفنية باسم مرشحيها لعضوية هذا الفريق.

كما طلب المجلس موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العَرَبِيّة بمقترحها حول تشكيل لجنة من الدول الأعضاء تمثل وزارات الخارجية والإعلام وهيئات تنظيم الاتصالات؛ لوضع تصور للتعامل مع القنوات المسيئة من أجل تعميمه على الدول الأعضاء لدراسته وإبداء الملاحظات حوله وعرضه على الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للإعلام العَرَبِيّ.

ورحب باستضافة العراق لأَعْمَال الحلقة النقاشية البحثية الخامسة حول “دور الإعلام العَرَبِيّ في التصدي لآفة الإرهاب” والاجتماع الثامن عشر لفريق الخبراء الدائم خلال الربع الأخير من العام 2017، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون والتنسيق والإعداد والتحضير لهما.

كما رحب بالورشة الدَّوْلِيَّة حول المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما التي عقدت خلال اليومين الماضيين في الجزائر، مُطَالِبَاً الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية واتخاذ الإِجْرَاءَات اللازمة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العَرَبِيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وطلب المجلس مُجَدَّدَاً من اتحاد إذاعات الدول العَرَبِيّة وضع خطة لعقد ورش عمل ودورات خَاصَّة للمحررين والإعلاميين في المجال السمعي والمرئي والإِلِكْتُرُونِي حول كَيْفِيَّة التعاطي مع أحداث الإرهاب ومعالجتها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.

‏وحول حقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، ‏طلب مجلس وزراء الإعلام العرب من الأمانة العامة للجامعة العَرَبِيّة تعميم مذكرة اتحاد إذاعات الدول العَرَبِيّة ‏بِشَأْنِ حقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية الكبرى على الدول الأعضاء لدراستها وإبداء الملاحظات حولها من الناحية التشريعية والفنية، وموافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بها خلال شهرين من تاريخه؛ وذلك لعرضها على الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للإعلام العَرَبِيّ في ديسمبر 2017.