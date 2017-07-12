 بالتنسيق مع الشرطة.. «الهيئة» تضبط خموراً بقيمة 30 مليون ريال داخل مستودع بجدة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بالصور.. «مدني الرياض» يباشر حادث غرق شخصين في مستنقع مياه جدة.. مشاريع عملاقة لتيسير حركة المرور بقيمة 700 مليون ريال (صور) «الإسكان» تستعد للإعلان عن الدفعة السادسة من المنتجات السكنیة والتمويلیة «الغامدي» خطيباً للجمعة المقبلة في الحرم المكي و«الثبيتي» بالمسجد النبوي شاهد.. وشاح «حزب الله» على كتف أحد إرهابيي القطيف المنفذ بحقهم حكم القصاص اليمن.. الميليشيا الانقلابية تتاجر بأدوية «الكوليرا» في السوق السوداء جدة.. ضبط مواطنيْن ووافد يكسرون زجاج السيارات المتوقفة لسرقتها قصة خادمة اتهموها بالسرقة فصارت «صحابية» مكة.. ضبط 11 متهماً تورطوا في سرقة محلات ومنازل بـ«الليث» خلال إجازة العيد عسير.. إتلاف 2500 لتر من المسكرات بالتعاون بين الهيئة والشرطة (صور) وزراء الإعلام العرب: تشريعات موحدة لمواجهة الفضائيات المسيئة للدول العربية بالتنسيق مع الشرطة.. «الهيئة» تضبط خموراً بقيمة 30 مليون ريال داخل مستودع بجدة (فيديو)

بالتنسيق مع الشرطة.. «الهيئة» تضبط خموراً بقيمة 30 مليون ريال داخل مستودع بجدة (فيديو)

2

تواصل – فريق التحرير:

داهمت شرطة محافظة جدة مُسْتَوْدَعَاً لتصنيع الخمور تديره مجموعة من المقيمين، والبعض منهم له سوابق في قضايا مشابهة لهذه القضية، حيث ضبطت داخل المستودع خموراً تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك بالتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال البحث الجنائي بمحافظة جدة.

 

 

شاهد ايضا

بالصور.. «مدني الرياض» يباشر حادث غرق شخصين في مستنقع مياه

بالصور.. «مدني الرياض» يباشر حادث غرق شخصين في مستنقع مياه

جدة.. مشاريع عملاقة لتيسير حركة المرور بقيمة 700 مليون ريال (صور)

جدة.. مشاريع عملاقة لتيسير حركة المرور بقيمة 700 مليون ريال (صور)

«الإسكان» تستعد للإعلان عن الدفعة السادسة من المنتجات السكنیة والتمويلیة

«الإسكان» تستعد للإعلان عن الدفعة السادسة من المنتجات السكنیة والتمويلیة

«الغامدي» خطيباً للجمعة المقبلة في الحرم المكي و«الثبيتي» بالمسجد النبوي

«الغامدي» خطيباً للجمعة المقبلة في الحرم المكي و«الثبيتي» بالمسجد النبوي

٢ تعليقات

  1. (تديره مجموعة من المقيمين، والبعض منهم له سوابق في قضايا مشابهة لهذه القضية،)
    السؤال الذي يطرح نفسه:
    * مقيم
    * له سوابق
    * قضايا مشابهة
    ما الذي ننتظره من هذه النوعية من الناس؟
    لماذا لم يتم ابعادهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالدخول مره أخرى
    ننتظر إجابة

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>