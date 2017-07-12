بالتنسيق مع الشرطة.. «الهيئة» تضبط خموراً بقيمة 30 مليون ريال داخل مستودع بجدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

داهمت شرطة محافظة جدة مُسْتَوْدَعَاً لتصنيع الخمور تديره مجموعة من المقيمين، والبعض منهم له سوابق في قضايا مشابهة لهذه القضية، حيث ضبطت داخل المستودع خموراً تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك بالتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال البحث الجنائي بمحافظة جدة.