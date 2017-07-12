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مأساة في «بيشة».. وفاة عروس بعد أسبوع من وفاة عريسها

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مأساة في «بيشة».. وفاة عروس بعد أسبوع من وفاة عريسها

تواصل – بيشة:

توفيت عروس في بيشة بعد أسبوع من وفاة عريسها في حادث مروري مروع، يوم الثلاثاء الماضي، لتلحق بزوجها متأثرة بإصاباتها.

يذكر أن العروس قد نُقلت قبل أسبوع بطائرة الإخلاء الطبي إلى مستشفى الشميسي بالرياض، حيث كانت ترقد بمستشفى وادي الدواسر، قبل أن يعلن عن وفاتها أمس.

وتعود قصة الزوجين المأساوية، قبل أسبوع عندما شهدت بيشة حادثا مروريا لهما ليلة زفافهما إثر انفجار إطار السيارة التي كانا يستقلانها قرب وادي الدواسر، حيث لقي الزوج حتفه على الفور، فيما نقلت العروس إلى العناية المركزة بمستشفى وادي الدواسر.

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