 توجيهات بتقديم الرعاية الصحية لطلاب معاهد التربية الخاصة ومراكز التوحد | صحيفة تواصل الالكترونية

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توجيهات بتقديم الرعاية الصحية لطلاب معاهد التربية الخاصة ومراكز التوحد

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توجيهات بتقديم الرعاية الصحية لطلاب معاهد التربية الخاصة ومراكز التوحد
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – واس:

ثمَّن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، صدور توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى مديري الشؤون الصحية في مناطق المملكة، بأهمية تقديم الرعاية الطبية للطلاب والطالبات في معاهد التربية الخَاصَّة، وتعدد العوق ومراكز التوحد ومراكز الخدمات المساندة، من خلال الكوادر الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، مُشِيرَاً إلى تأكيد وزير التعليم على مشاركة وزارة الصحة وتقديمها الرعاية الطبية لهذه الفئة من الطلاب، وتوفير الكوادر والتجهيزات الطبية اللازمة لقِطَاعَي البنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حَسْبَ الاحتياج للعام الدراسي القادم 1438 /1439هـ.

وَأَبَانَ العصيمي أن المفاهمات الخطية بين الوزيرين في هذا الشأن وحرصهما على استكمال الإِجْرَاءَات المتعلقة بذلك كانت محل الاهتمام، مُبَيِّنَاً أن وزارتي التعليم والصحة تعملان بشكل مستمر على مُتَابَعَة تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على عدد من الترتيبات المتعلقة بنقل نشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، وما يترتب على ذلك من نقل الموظفين الصحيين في معاهد التربية الخَاصَّة، وتعدد العوق ومراكز التوحد ومراكز الخدمات المساندة.

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١ تعليق

  1. توجيهات بتقديم الرعاية الصحية لطلاب معاهد التربية الخاصة ومراكز التوحد

    ماشفنا شي من الرعايه مثل مافي الخبر نبغى تعيننون متخصصين في التوحد اوتقديم اي خدمه تخص هذه الفئه الغاليه على الوطن ونسأل الله ان ييسر لهم من يخدمهم بروح وتفاني انه قديرٌ على ذلك

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