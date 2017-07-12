علماء بريطانيون: انفصال جبل جليدي ضخم في القطب الجنوبي

تواصل – واس:

كشف علماء من جامعة سوانزي البريطانية اليومَ، عن أن جبلاً ضخماً قد يبلغ حجمه تريليون طنَّاً انفصل عن الجرف الجليدي بغرب القطب الجنوبي المتجمد، أنتاركتيكا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية اليوم ‘‘إن الانفصال حدث بين يومي الأثنين والأربعاء من هذا الأسبوع، وتحدثت وسائل الإعلام عن أن الفريق العلمي البريطاني، يسعى حالياً إلى التعرف عن سبب انفصال الجبل المعني، الذي تقارب المساحة التي يحتلها 5700 كيلومتر مربع، وعلى ما إذا كانت له صلة بالتبدل المناخي العالمي بفعل ارتفاع درجات الحرارة بكوكب الأرض‘‘.

وكان عدد من العلماء، قد حذروا، في شهر يونيو الماضي، من إمكان حدوث ذلك الانفصال، وأنذروا بوجود شق في ذلك الجبل الجليدي، الشيء الذي كانت قد أكدته، لاحقاً، الأقمار الصناعة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).