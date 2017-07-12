 فيديو .. أقدم مؤذن في الدلم يردد الأذان على فراشه قبل وفاته | صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو .. أقدم مؤذن في الدلم يردد الأذان على فراشه قبل وفاته

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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع فيديو أثار دهشتهم لأقدم مؤذن في الدلم وذلك قبل وفاته.

وأظهر الفيديو المؤذن محمد السويلم وهو يردد الأذان، على فراشه قبيل وفاته، الأمر الذي أثار إعجاب المغردين واعتبروه دليلاً على حُسن الخاتمة.

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٣ تعليقات

  1. ماشاء الله تبارك الله
    الله يجعل مثواه الفردوس الاعلى هو وجدي وجميع موتى المسلمين
    اللهم احسن خاتمتنا

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  2. الله يرحمه ويرحم والدينا موتى المسلمين اجمعين

    اللهم انا نسألك حسن الخاتمة
    آمين

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