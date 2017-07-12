فيديو .. أقدم مؤذن في الدلم يردد الأذان على فراشه قبل وفاته

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تداول مغردون مقطع فيديو أثار دهشتهم لأقدم مؤذن في الدلم وذلك قبل وفاته.

وأظهر الفيديو المؤذن محمد السويلم وهو يردد الأذان، على فراشه قبيل وفاته، الأمر الذي أثار إعجاب المغردين واعتبروه دليلاً على حُسن الخاتمة.