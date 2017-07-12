بالفيديو.. «أمير نجران» يوجه بالتحقيق في وفاة 11 وافداً في حريق

تواصل – القصيم:

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة حريق منزل شعبي بالمنطقة، الذي راح ضحيته 11 مقيماً و6 مصابين.

وشدد أمير المنطقة خلال لقائه مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد غازي الغامدي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوقوف على جميع الثغرات والأخطاء المسببة لمثل هذه الحوادث.

وتساءل أمير المنطقة عن دور الأمانة والدفاع المدني في معالجة هذه الثغرات، مشدداً على أن يجب عليهم الوقوف في وجه الشركات الفوضوية التي تقوم بتسكين عمالتها في أماكن شعبية غير مؤهلة وتفتقد معايير الأمن والسلامة.

وكان الدفاع المدني بمنطقة نجران قد تلقى بلاغاً، فجر اليوم، يفيد بوجود حريق بمنزل شعبي لا توجد به أي نوافذ، وبمباشرة موقع الحادث، تبيّن وفاة 11 مقيماً اختناقاً وإصابة 6 آخرين، جميعهم من الجنسيتين الهندية والبنغالية.