وزير النقل: نعمل على تسريع وتيرة خصخصة النقل العام والطرق

تواصل – الرياض:

كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان بن عبد الله الحمدان، أن وزارته تعمل على تسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسية كالنقل العام والطرق، كما هو الحال في المطارات والموانئ.

وقال “الحمدان”: ‘‘إن الوزارة تقوم بتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة، ودعم مرحلة التطوير لقطاعات منظومة النقل الجوي والبري والبحري والسككي، بما يمكّن مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة.

وأضاف وزير النقل: أن الوزارة تعمل كذلك لتوفير البنى التحتية المناسبة التي تكمل بعضها البعض، لتكون جميعها ضمن منظومة نقل متناغمة، بحسب “الحياة”.