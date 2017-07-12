«أنور مالك»: رأينا جثة الموصل بعد تدميرها وتهجير سكانها من أهل السنة ولم نر «جثث الدواعش»

تواصل – الرياض

تساءل أنور مالك، الكاتب والإعلامي ومراقب دولي حقوق الإنسان، عن سر اختفاء عناصر تنظيم “داعش” بعد تحرير مدينة الموصل العراقية، وقال “رأينا جثة الموصل بعد تدمير بنيانها ولم نر جثث دواعش”.

جاء ذلك في تغريدة لـ “مالك” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها : “رأينا جثة الموصل بعد تدمير بنيانها التاريخي العريق، وتهجير سكانها من أهل السنة لكننا لم نر جثث دواعش تنظيم داعش الاستخباراتي رغم هذا الخراب..!”