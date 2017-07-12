 «أنور مالك»: رأينا جثة الموصل بعد تدميرها وتهجير سكانها من أهل السنة ولم نر «جثث الدواعش» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المتسابقيْن على طريق «بحر أبوسكينة» (فيديو) مأساة في «بيشة».. وفاة عروس بعد أسبوع من وفاة عريسها وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يجتمعون مع نظيرهم الأمريكي في جدة توجيهات بتقديم الرعاية الصحية لطلاب معاهد التربية الخاصة ومراكز التوحد فيديو .. أقدم مؤذن في الدلم يردد الأذان على فراشه قبل وفاته بالفيديو.. سائق مستهتر يضع طفلة في «شنطة سيارته» ويسير بسرعة عالية حماية المستهلك توضح طرق بسيطة لتخفيض «فاتورة المياه» (انفوجراف) «التجارة»: استدعاء 120 مركبة «ميتسوبيشي» بسبب تسرب المياه رداً على مغرد.. «العمل»: ستتم معالجة وضع «معاق الحمرا» ملتقى خريجي الجامعات السعودية بغامبيا يؤكد دور الخريجين في توضيح العقيدة الصحيحة «الشورى» يطالب شركات «الاتصالات» بتوسعة شبكاتها لتنفيذ خدمة الإنترنت اللامحدود القصيم.. وفاة وإصابة شخصين جراء سقوطهما في قناة «الغبتر» بمصنع إسمنت (صور)

«أنور مالك»: رأينا جثة الموصل بعد تدميرها وتهجير سكانها من أهل السنة ولم نر «جثث الدواعش»

1
«أنور مالك»: رأينا جثة الموصل بعد تدميرها وتهجير سكانها من أهل السنة ولم نر «جثث الدواعش»

تواصل – الرياض

تساءل أنور مالك، الكاتب والإعلامي ومراقب دولي حقوق الإنسان، عن سر اختفاء عناصر تنظيم “داعش” بعد تحرير مدينة الموصل العراقية، وقال “رأينا جثة الموصل بعد تدمير بنيانها ولم نر جثث دواعش”.

جاء ذلك في تغريدة لـ “مالك” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها : “رأينا جثة الموصل بعد تدمير بنيانها التاريخي العريق، وتهجير سكانها من أهل السنة لكننا لم نر جثث دواعش تنظيم داعش الاستخباراتي رغم هذا الخراب..!”

شاهد ايضا

أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المتسابقيْن على طريق «بحر أبوسكينة» (فيديو)

أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المتسابقيْن على طريق «بحر أبوسكينة» (فيديو)

مأساة في «بيشة».. وفاة عروس بعد أسبوع من وفاة عريسها

مأساة في «بيشة».. وفاة عروس بعد أسبوع من وفاة عريسها

وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يجتمعون مع نظيرهم الأمريكي في جدة

وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يجتمعون مع نظيرهم الأمريكي في جدة

الأمم المتحدة: وصول 139 طناً من المعدات الطبية إلى اليمن لمواجهة الكوليرا

الأمم المتحدة: وصول 139 طناً من المعدات الطبية إلى اليمن لمواجهة الكوليرا

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>