«العمل»: صرف المساعدات المقطوعة حسب تاريخ التقديم

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تعديل آلية صرف المساعدات المقطوعة بحد أقصى 30 ألف ريال للأسر الفقيرة شديدة الاحتياج.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ‘‘إن الصرف سيتم حسب تاريخ التقديم‘‘ مشيرة إلى أنها ليست دائمة ولا يوجد مواعيد ثابتة لصرفها، وسيتم الصرف بعد التأكد من الدخل الحقيقي للأسرة وحساب احتياجاتهم، ويمكن للأسر الاستعلام عنها بموجب رقم الهوية والسجل المدني.

وبلغت المساعدات المقطوعة لشهر شعبان الماضي حوالي 371 مليون ريال، ويتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين ببطاقات الضمان مسبقة الدفع. يأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي ما يتم صرفه لـ860 ألف أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي حوالي 2.1 مليار ريال شهريًّا، ووفقًا للوزارة بلغ دعم الغذاء لأكثر من 800 ألف أسرة حوالي 176 مليون ريال شهريًّا، لتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة.