 «شؤون الحرمين» تؤكد ما نشرته «تواصل»: الورقة المضبوطة بـ«كسوة الكعبة» لا تحوي طلاسم سحرية | صحيفة تواصل الالكترونية

«شؤون الحرمين» تؤكد ما نشرته «تواصل»: الورقة المضبوطة بـ«كسوة الكعبة» لا تحوي طلاسم سحرية

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«شؤون الحرمين» تؤكد ما نشرته «تواصل»: الورقة المضبوطة بـ«كسوة الكعبة» لا تحوي طلاسم سحرية

تواصل – فريق التحرير:

نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ ما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طلاسم سحرية على الورقة التي وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة.

وأَضَافَتْ رئاسة شؤون الحرمين، في بَيَانٍ لَهَا، “تضمنت الورقة دعاء قَامَ بكتابته أحد الزوار أو المعتمرين، وقد قامت الجهة المختصة بالرئاسة في حينه باتخاذ الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.​

وكانت “تواصل”، قد نشرت فِي وَقْتٍ سَابِقٍ تصريحات لمصدر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ، نَفَى فيه صحة ما تم تداوله وقيل عنه وجود أَعْمَال سحرية بكسوة الكعبة المشرفة.

 

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