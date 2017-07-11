«البيئة»: 3 مشاريع جديدة للصرف الصحي بالمملكة

تواصل ـ الرياض:
أَوْضَحَ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد بن أحمد الموكلي، أن قطاع خدمات توزيع المياه أطلق الحزمة الأولى من المشاريع الجديدة والقائمة لتخصيص قطاع الصرف الصحي على مستوى المملكة من خلال ثلاثة مشاريع: (محطة المطار 2 بجدة)، (محطة غرب الدمام)، (منظومة محطات طريف وعرعر وسكاكا)، وذلك بالتعاقد مع تحالف اسْتشَاري عالمي متخصص لإعداد مستندات الطرح ومن ثم البدء بعمليات الترسية الخَاصَّة بمحطات معالجة الصرف الصحي بنظام BOT مع القطاع الخاص من خلال تحالف ثلاثة اسْتشَاريين بقيادة الاسْتشَاري المالي بنك (ميزوهو)، ويضم الاسْتشَاري القانوني (وايت اند كيس)، والاسْتشَاري الفني (آتكنس).
وبيّن الموكلي أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي (المطار – 2) بمدينة جدة بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ألف متر مكعب أولى المحطات التي سيتم البدء بطرحها للقطاع الخاص لتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، على أن يتبعها بَعْدَ ذَلِكَ المدن الأخرى المستهدفة: (الدمام، طريف، عرعر، وسكاكا).
يذكر أن الوزارة قد أجرت دراسة شاملة لاستراتيجية قطاع المياه بالمملكة؛ بهدف ضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وَفْقَ جودة عالية وبقيمة اقتصادية فعالة، تَزَامُنَاً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومواكبة النمو السكاني والتطور العمراني الذي تشهده البلاد.
ماشاء الله تبارك الله مشاريع خير ان شاء الله …لكن لو قدر الله لاحد مسئولي هذه الوزارة ويزور محافظة النماص للاطلاع على مشروع الصرف الصحي بالنماص له اكثر من عشر سنوات والتمديدات ضائعة في مجاري السيول ولا احد يعلم عن هذا المشروع اي شئ .. تخريب المزارع وتعدي على مجاري السيول لدفن الانابيب واتحدى اي واحد يحصل على نتيجة اموال تهدر وشركات تتوالى وكل شركة لاتعلم اين وصلت الاخرى ولكن نقول الشمس ما تتغطى بغربال ..يا ايوه الوزارة الموقرة نرجو تشكيل لجنة باسرع وقت لمحاسبة المقصرين وترى نزاهة لانبريهم من المسئولية وشكرا …
ممتاز جدا بالتوفيق .
وان شاءالله تغطي كل مناطق المملكه قريبا .