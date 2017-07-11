أمير الكويت: لن نتخلى عن مسؤولياتنا حتى يتم تجاوز الأزمة الخليجية

تواصل – وكالات:
أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الكويت لن تتخلى عن مسؤولياتها التاريخية حتى يتم تجاوز الأزمة الخليجية وانجلائها، وتعود المحبة والألفة للبيت الخليجي الذي سيبقى وحده قادراً على احتواء أَي خلاف ينشأ في إطاره.
وأَعْرَب أمير الكويت، في بيان، عن شعوره بالمرارة وتأثره البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها (البيت الخليجي)، وَفْقَاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأَضَافَ: أن مما خفف من آلامها وضاعف من عزم إرادتنا على معالجتها ما لمسناه من ردود فعل إيجابية، وتأييد لتحركنا ومساعينا لاحتواء هذه التطورات مُنْذُ بدايتها وما حظينا به من دعم ومؤازرة من دول المجلس الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي، فَضْلاً عن الدعم والتأييد على مستوى دول العالم ومن المنظمات والهيئات الدَّوْلِيَّة والإقليمية، ورسخ إصرارنا وعزمنا على مواصلة تلك المساعي.
وأَضَافَ: أن ذلك محل التقدير لما انطوى عليه من حرص بالغ على وحدة وتماسك الموقف الخليجي، مؤكداً أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّة المباركة وما حَقَّقَته من منجزات تمثل الخيار والتطلعات المنشودة لأبنائنا في المنطقة التي لا يمكن التفريط بها والتي تستدعي الحفاظ عليها والتمسك بها.
احذروا من بعض التعليقات العميلة لبعض المندسين والخونة الذين لا يريدون رأب الصدع الخليجي ويهمهم أن يستمر هذا الخلاف بين دول الخليج ، فهم في تعليقاتهم لا يخجلون ولا يستحون فيقدحون في صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد وهو الرجل الذي قارب التسعين من عمره ويبذل جهوداً جبارة في تقريب وجهات النظر بين دول الخليج ويعمل جاهداً ليل نهار للم شمل البيت الخليجي فجزاه الله خيراً ولا عزاء للخونة والمندسين الذين يتنمون أن يستمر خلاف الأشقاء الخليجيين ، بحول الله وقوته وإن شاء الله سيصلح حال دول الخليج ويرجع الأشقاء لبعضهم البعض وسيعض الخونة والمندسين أصابعهم ندماً عندها يوم لا ينفع الندم ، اللهم اصلح حال دول الخليج ولم شملهم ووحد كلمتهم وصفهم واجعلهم على قلب رجل واحد واجعل كيد من أراد بهم كيداً اجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره واكفنا جميعاً شره وشر من خلفه .