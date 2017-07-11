عسير.. ضبط آسيوي يضع «كيس بول» داخل محل خضار في «المجاردة» (صور)

تواصل – خنين الشهري:

موقف غريب حدث داخل مركز أحد ثربان، التابع لمحافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، حيث فوجئ متسوقون بصاحب محل خضار وفواكه؛ وَهُوَ وافد من الجنسية الآسيوية، يضع كيساً به سائل شفاف أصفر على أحد رفوف المحل، وشك الزبائن بأن الكيس مملوء بالبول؛ مِمَّا استدعاهم لمناقشته، وعندما ارتبك أمسكوا به واستَدْعُوا الدوريات الأمنية.

وعندما حضرت الشرطة، اعْتَرَفَ أمامهم صاحب المحل بأن الكيس يحتوي على بوله، فتم القبض عليه، واتخاذ الإِجْرَاءَات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية؛ تَمْهِيدَاً لاستكمال التحقيق والإِجْرَاءَات حيال ذلك.

من جهتها، قامت بلدية المجاردة ممثلة في قسم صحة البيئة بإغلاق محل الخضار والفواكه، بعد التٱكد من الواقعة، وتم إحالة العامل للمستشفى وسحب عينات دم وتحليل العينة المتواجدة بحوزته لمعرفة إذا كان يحمل أي أمراض.