 بالفيديو.. الداخلية: تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية بالقطيف | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. الداخلية: تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية بالقطيف

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تواصل – الرياض:
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية في محافظة القطيف.
أسماء المنفذ فيهم حكم القصاص:
١- المدان زاهر عبد الرحيم البصري
٢- المدان يوسف علي المشيخص
٣- المدان مهدي محمد حسن الصايغ
٤- المدان أمجد ناجي آل معيبد

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٢ تعليقات

  1. ياربي لك والشكر على قتل الإرهابيين تعزيراً أنا اليوم فرحان ومبسوط على قتلهم لئنهم شرذمه فاسده خارجه على ولاة الأمر والحمدلله على تطهير البلد من شرهم

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  2. الله اكبر الله اكبر على الخونة المعتدين اللهم اجعل هذا البلد امنا واحفظه من كيد الكائدين

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