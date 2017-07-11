بالفيديو.. الداخلية: تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية بالقطيف

تواصل – الرياض:
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية في محافظة القطيف.
أسماء المنفذ فيهم حكم القصاص:
١- المدان زاهر عبد الرحيم البصري
٢- المدان يوسف علي المشيخص
٣- المدان مهدي محمد حسن الصايغ
٤- المدان أمجد ناجي آل معيبد
١- المدان زاهر عبد الرحيم البصري
٢- المدان يوسف علي المشيخص
٣- المدان مهدي محمد حسن الصايغ
٤- المدان أمجد ناجي آل معيبد
ياربي لك والشكر على قتل الإرهابيين تعزيراً أنا اليوم فرحان ومبسوط على قتلهم لئنهم شرذمه فاسده خارجه على ولاة الأمر والحمدلله على تطهير البلد من شرهم
الله اكبر الله اكبر على الخونة المعتدين اللهم اجعل هذا البلد امنا واحفظه من كيد الكائدين