 الإطاحة بوافد عربي متهم بسكب مواد حارقة على النساء بجدة | صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بوافد عربي متهم بسكب مواد حارقة على النساء بجدة

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الإطاحة بوافد عربي متهم بسكب مواد حارقة على النساء بجدة
تواصل – فريق التحرير:
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت عدد من البلاغات من مجموعة من النساء مفادها تعرضهن لسكب ماده حارقة أثناء تواجدهن في أحد المجمعات التجارية.
وأكد القرشي، أنه تم تشكيل فريق بحث وتحري من ذوي الكفاءة العالية، وقد أسفرت نتائجه ولله الحمد عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط مقيم من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر متهم بارتكاب تلك الحوادث مستخدماً مادة (تستخدم في مجال الدعاية والاعلان).
وقد تم التحفظ عليه بمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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