 «التعليم» تقر تطبيق برنامج التربية البدنية للبنات بالمدارس من العام القادم | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تقر تطبيق برنامج التربية البدنية للبنات بالمدارس من العام القادم

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«التعليم» تقر تطبيق برنامج التربية البدنية للبنات بالمدارس من العام القادم
 تواصل – فريق التحرير:

أقرت وزارة التعليم اليوم، تطبيق برنامج التربية البدنية للبنات في المدارس اعتباراً من العام الدراسي القادم.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج سيتم تنفيذه “وفق الضوابط الشرعية” وبالتدريج، حسب الإمكانات المتوفرة بكل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية وتوفير الكفاءات.

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٣ تعليقات

  2. الله المستعان
    ولا حول ولاقوة إلا بالله

    من أعظم المنكرات المؤسسة

    نبتة خبيثة

    نسأل الله أن لا يتم أمرهم

    ويكفي بنات المسلمين شرهم

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