«التعليم» تقر تطبيق برنامج التربية البدنية للبنات بالمدارس من العام القادم

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أقرت وزارة التعليم اليوم، تطبيق برنامج التربية البدنية للبنات في المدارس اعتباراً من العام الدراسي القادم.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج سيتم تنفيذه “وفق الضوابط الشرعية” وبالتدريج، حسب الإمكانات المتوفرة بكل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية وتوفير الكفاءات.