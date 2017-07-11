عبر «تويتر» .. مغردون يطالبون بعودة الرواتب إلى 25 هجري ويؤكدون: «الأبراج ليس لها تاريخ محدد»

تواصل – الرياض

طالب عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعودة الرواتب إلى التاريخ السابق، وقالوا إن “الابراج ليس لها تاريخ محدد.”

جاء ذلك ضمن هشتاق #اعيدو_النظر_في_مواعيد_الرواتب، الذي دشنه عدد من النشطاء وحظي باهتمام عدد من المغردين.

ويترقب جميع العاملين في القطاع الحكومي، إعلان المؤسسة النقد العربي السعودي عن موعد صرف رواتب لشهر ذي القعدة، والذي سيوافق يوم الخميس 1438/11/4 هـ، الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2017 ميلادي.

أوضحت وزارة المالية، أنه تم تحديد موعد صرف راتب الموظفين السعوديين حسب الأبراج، والذي يوافق يوم الرابع من شهر ذي القعدة (4-11-1438) بتاريخ يوم الخميس الموافق الربع من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ، أما بخصوص الموعد المقرر بالميلادي في 27 من شهر يوليو لعام 2017، والذي سيوافق بالميلادي يوم الخميس بتاريخ 27 من يوليو من العام الحالي 2017، والخامس من برج الأسد.

وقال المحلل الاقتصادي برجس حمود البرجس‏، إن ” تاريخ الراتب المتغير أقلق الكثير، وتسبب بلخبطة كثيرة وفجوات في المواعيد، يا ليت يتثبت بيوم محدد هجري أو ميلادي.”

وأكد ملتقى المعلمين والمعلمات الذي تأسس عام 2007م، ضرورة إعادة لنظر في مواعيدالرواتب، وقال الملتقى أن “المتضرر الأول من مواعيد الرواتب الحالية، وإيقاف العلاوة السنوية، هو الموظف الذي ليس له دخل شهري إلا راتبه.”

وأضاف الملتقى أن إعادة صرف الراتب الشهري كما كان سابقاً مطلب ضروري، وطالب بإعادة العلاوة السنوية.

وقال ملتقى معلمي المملكة: “نرجو عودة الرواتب إلى تاريخ ٢٥ من كل شهر لأن الابراج ليس لها موعد ثابت… وتسبب ارباك لجميع الموظفين.”