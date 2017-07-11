 «تواصل» تكشف حقيقة فيديو أوراق داخل كسوة الكعبة المشرفة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تواصل» تكشف حقيقة فيديو أوراق داخل كسوة الكعبة المشرفة

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تواصل – خالد الغفيري:

نفى مصدر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صحة ما تم تداوله وقيل عنه وجود أعمال سحرية بكسوة الكعبة المشرفة.

وقال المصدر في رد على استفسار من “تواصل”: ‘‘إن موظفي الرئاسة عادة ما يجدون بعض الأوراق التي يضعها المعتمرون والزوار بأستار الكعبة وكسوتها، وغالبًا ما تتضمن أدعية وتوسلات فضلا عن بعض الأسماء‘‘.

وأوضح أن موظفي الرئاسة يتعاملون مع هذه الأشياء، بتسليمها لرجال الهيئة بالحرم المكي أو رجال الأمن، وبعد ذلك يقوم موظفو مصنع الكسوة بدورهم بخياطة وإصلاح الأجزاء السفلية من الكسوة التي حوت تلك الأوراق.

ورفض المصدر، ما تم تداوله عن تضخيم للمقطع المتداول الذي قيل عنه وجود أعمال سحرية بكسوة الكعبة المشرفة.

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