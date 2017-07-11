 مصادر: «الإسكان» تتجه لخصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: «الإسكان» تتجه لخصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة

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مصادر: «الإسكان» تتجه لخصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن اتجاه وزارة الإسكان لخصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة “وافي”.

وقالت المصادر بحسب “الاقتصادية”: ‘‘إن الإسكان تعكف حالياً على خصخصة برنامج البيع والتأجير على الخريطة (وافي)، إذ شارفت على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقرار وآلية تنفيذه قريباً”.

وكانت الإسكان دشنت منصة إلكترونية لتراخيص البيع والتأجير على الخريطة “وافي”، تمكِن البوابة المطورين العقاريين من طلب رخص البيع على الخريطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان.

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