«العمل»: لن نسمح لأي منشأة باستغلال مادة في النظام لفصل المواطنين

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة العمل إنها لن تسمح لأية منشأة باستخدام أي مادة كذريعة لفصل السعوديين، مؤكدة أنها ماضية في برامج التوطين، وأنه سيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم الوزارة، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “سيتم أيضا قصر الوظائف في حال توفر طالب العمل من السعوديين والسعوديات”.

وأضاف: “بدأت الوزارة فعليا بتفعيل البوابة الوطنية للعمل، بحيث يعرض فيها كل طلب استقدام على أي وظيفة على السعوديين”.