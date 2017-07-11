 «العمل»: لن نسمح لأي منشأة باستغلال مادة في النظام لفصل المواطنين | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: لن نسمح لأي منشأة باستغلال مادة في النظام لفصل المواطنين

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«العمل»: لن نسمح لأي منشأة باستغلال مادة في النظام لفصل المواطنين

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة العمل إنها لن تسمح لأية منشأة باستخدام أي مادة كذريعة لفصل السعوديين، مؤكدة أنها ماضية في برامج التوطين، وأنه سيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم الوزارة، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “سيتم أيضا قصر الوظائف في حال توفر طالب العمل من السعوديين والسعوديات”.

وأضاف: “بدأت الوزارة فعليا بتفعيل البوابة الوطنية للعمل، بحيث يعرض فيها كل طلب استقدام على أي وظيفة على السعوديين”.

 

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١ تعليق

  1. وزارة العمل تصاريح والحقيقة هم يدعمون المادة 77 فكرة فقيه لما مسك الوزارة .. مادة ضد التوطين الدائم وتضرر منها المواطنين

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