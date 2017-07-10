 أحدث قائمة لأقوى جيوش العالم.. تعرَّف على ترتيب المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

أحدث قائمة لأقوى جيوش العالم.. تعرَّف على ترتيب المملكة

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أحدث قائمة لأقوى جيوش العالم.. تعرَّف على ترتيب المملكة

 

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَ آخر تحديث لتصنيف موقع “غلوبال فاير بور”، المهتم بالشؤون العسكرية، عن أقوى الجيوش في العالم، احتلال القوات السعودية المركز الثاني عَرَبِيّاً كأقوى جيش عَرَبِيّ، بعد مصر.

وحلت الولايات المتحدة في الترتيب الأول عَالَمِيّاً، بينما حلَّ الجيش المصري في المركز الأول في صدارة الجيوش عَرَبِيّاً، والعاشر عَالَمِيّاً.

وحلَّ في المركز الثالث عَرَبِيّاً الجزائر، ثم سوريا، بينما احتلَّ المغرب الترتيب الخامس عَرَبِيّاً في التصنيف.

وحسب “سكاي نيوز” جاء ترتيب الدول العَرَبِيّة الخمس الأولى في التصنيف على النحو التالي:

مصر: (10 عَالَمِيّاً)

السعودية: (24 عَالَمِيّاً)

الجزائر: (25 عَالَمِيّاً)

سوريا: (44 عَالَمِيّاً)

المغرب: (54 عَالَمِيّاً)

أما على الصعيد الدولي فقد حلت الولايات المتحدة أوَّلاً، تلتها روسيا ثَانِياً:

الولايات المتحدة: مؤشر القوة 0.857

روسيا: مؤشر القوة 0.0929

الصين: مؤشر القوة 0.0945

الهند: مؤشر القوة 0.1593

فرنسا: مؤشر القوة 0.1914

واعتمد الترتيب على معايير ومؤشرات عِدَّة لكل دولة لتصنيف الدول في قائمة درجة القوة العسكرية للدول المذكورة في التقرير.

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