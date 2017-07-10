«التحالف العربي»: ندعم الشرعية في اليمن ولا صحة للاجتماع مع نجل «المخلوع»

تواصل – وكالات:

نفى مصدر رفيع المستوى بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، ما نشرته دورية (إنتلجنس أونلاين) الفرنسية حول اجتماع لنائب رئيس الاستخبارات في المملكة أحمد عسيري مع نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

واستنكر المصدر “فبركة الخبر من قبل الدورية المعنية بالشؤون الاستخباراتية؛ التي زعمت أن التحالف يريد إسقاط الدعم عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأكد المصدر أن “التحالف يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته المعترف بها دولياً بموجب القرار الأممي رقم 2216”.