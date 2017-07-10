 «التحالف العربي»: ندعم الشرعية في اليمن ولا صحة للاجتماع مع نجل «المخلوع» | صحيفة تواصل الالكترونية

«التحالف العربي»: ندعم الشرعية في اليمن ولا صحة للاجتماع مع نجل «المخلوع»

2
«التحالف العربي»: ندعم الشرعية في اليمن ولا صحة للاجتماع مع نجل «المخلوع»

تواصل  – وكالات:

نفى مصدر رفيع المستوى بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، ما نشرته دورية (إنتلجنس أونلاين) الفرنسية حول اجتماع لنائب رئيس الاستخبارات في المملكة أحمد عسيري مع نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

واستنكر المصدر “فبركة الخبر من قبل الدورية المعنية بالشؤون الاستخباراتية؛ التي زعمت أن التحالف يريد إسقاط الدعم عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأكد المصدر أن “التحالف يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته المعترف بها دولياً بموجب القرار الأممي رقم 2216”.

شاهد ايضا

«التعليم» تطلق حملة توعوية ضد حسابات «التواصل الاجتماعي» الوهمية

«التعليم» تطلق حملة توعوية ضد حسابات «التواصل الاجتماعي» الوهمية

ضبط 400 ألف علبة تبغ مهربة منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية

ضبط 400 ألف علبة تبغ مهربة منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية

أحدث قائمة لأقوى جيوش العالم.. تعرَّف على ترتيب المملكة

أحدث قائمة لأقوى جيوش العالم.. تعرَّف على ترتيب المملكة

اليمن.. تفكيك لغم بحري زرعه الانقلابيون في ميناء ميدي

اليمن.. تفكيك لغم بحري زرعه الانقلابيون في ميناء ميدي

٢ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>