إيقاف حفلات ليالي أبها الغنائية «حتى إشعار آخر»

تواصل – الرياض:
أعلن مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، وروتانا للصوتيات والمرئيات إلغاء بقية حفلات ليالي أبها الغنائية، التي تنظم ضمن فعاليات “مهرجان أبها يجمعنا” حتى إشعار آخر.
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الاثنين دون توضيح الأسباب، وقد أثارت الحفلات الغنائية جدلاً واسعاً بين المواطنين.
الحمد لله نشكر و من قام على ايقاف هذي المهزله المغضبه للرب و الجالبه للنقم …اولا لحرمتها وثانيا صيانة للنعمه التي انعم الله بها علينا من امن وخير وبركه ثالثا ابناء من الجيش ورجال الامن يستشهدون على الحد و في الميدان وهؤلاء الفنانين بمعنى الكلمه ينهقون على الكرفونان و يشجعون على الرذيله. حسبنا الله وكفى .
الحمد لله ، لا يستهان بجهود الناصحين ولو ظننتها ضعيفة ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
كل ما أرجوه أن يكون الإلغاء بداية تصحيح للمسار المنحرف
بلدنا يستحق منا أن نعمره بالطاعات ونجنبه المنكرات
الحمدلله
الحمدلله الذي بحمده تتم الصالحات
شكراً لكل محتسب وغيور شكراً لولاة أمرنا
شبابنا يحتاج إلى التجنيد لا إلى الترفيه الأعداء يتربصون بنا ونحن في لهو وفساد (كلنا هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر)
الحمد لله.. وشكر الله لكل من سعى في ذالك ولو بالإنكار على وسائل التواصل