إيقاف حفلات ليالي أبها الغنائية «حتى إشعار آخر»

تواصل – الرياض:

أعلن مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، وروتانا للصوتيات والمرئيات إلغاء بقية حفلات ليالي أبها الغنائية، التي تنظم ضمن فعاليات “مهرجان أبها يجمعنا” حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الاثنين دون توضيح الأسباب، وقد أثارت الحفلات الغنائية جدلاً واسعاً بين المواطنين.