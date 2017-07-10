إصابة رجل أمن بإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي في القطيف

تواصل – واس

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 15 / 10 / 1438هـ باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض رجل أمن لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي بمحافظة القطيف؛ مما نتج عنه تعرضه لإصابات من شظايا زجاج المركبة وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.