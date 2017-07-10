مندوب «المراعي» يسرق كرز دخان من بقالة.. والشركة: تصرف فردي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة المراعي للألبان والمواد الغذائية: إنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه أحد مندوبيها، بعد واقعة سرقته كرز دخان من داخل إحدى البقالات، معتبرة في بيان لها، أن ما أقدم عليه يعد تصرفا فرديا غير مقبول.

بيان “المراعي” جاء ردا على تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد مندوبيها خلال ضبطه متلبسا بسرقة كرز دخان من داخل إحدى البقالات.

يذكر أن الدخان خاضع للضريبة الانتقائية، مما أدى لارتفاع أسعاره في السوق.